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Бавария — Ливерпуль: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

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Немецкая "Бавария" и английский "Ливерпуль" сойдутся в битве за путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов.

После нулевой ничьи в первой встрече 1/8 финала команды сыграют на поле стадиона "Альянц Арена" в Мюнхене в среду, 13 марта. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Бавария – Ливерпуль. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

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"Ливерпуль" – "Бавария"

"Ливерпуль" – "Бавария"

В Украине увидеть противостояние двух грандов европейского футбола можно будет в прямом эфире на канале "Футбол 2". Кроме того, трансляцию из Германии в своей сетке запланировали российские вещатели "Матч ТВ" и "Матч! Футбол 3", а также белорусский "Беларусь 5".

Как сообщал OBOZREVATEL, мадридский "Реал" после позорного вылета из Лиги чемпионов от "Аякса" объявил о сенсационном возвращении в клуб Зинедина Зидана.

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Тема
Лига чемпионов
Место
ГерманияМюнхен
Теги
ФК БаварияФК Ливерпуль
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