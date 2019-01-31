Барселона – Валенсия: где смотреть онлайн матч чемпионата Испании

Каталонская "Барселона" в центральном матче 22-го тура чемпионата Испании по футболу примет на своем поле "Валенсию". Битва на "Камп Ноу" состоится в субботу, 2 февраля. Начало игры – в 19:30 по киевскому времени.

Увидеть противостояние "блаугранас" и "летучих мышей" можно будет в прямом эфире благодаря украинскому сервису Megogo. Кроме того, трансляцию из столицы Каталонии организовывает российский вещатель "Матч ТВ".

"Барселона" – "Валенсия" ФК "Барселона"

Отметим, что "Барселона" достаточно уверенно лидирует в нынешнем первенстве Примеры, опережая на пять очков мадридский "Атлетико" и на 10 – своих извечных соперников из "Реала". "Валенсия" расположилась на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 29 пунктов.

Добавим, что поклонники "Барселоны" могут следить за всеми новостями о любимом клубе в официальном сообществе в Viber. Здесь также можно поучаствовать в конкурсах и пообщаться с другими болельщиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник киевского "Динамо" Александар Пантич продолжит карьеру в испанскому клубе.

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