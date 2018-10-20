"Барселона" потеряла Месси перед матчем с "Реалом"

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил травму во время матча девятого тура чемпионата Испании. Капитан "сине-гранатовых" рискует пропустить "Эль Классико" против мадридского "Реала", которое состоится 28 октября.

В одном из эпизодов поединка против "Севильи" Месси неудачно упал на правую руку. Аргентинский форвард попросил помощи медиков, однако не смог продолжить матч. На 26-й минуте капитан "Барселоны" уступил место на поле Дембеле.

В дебюте встречи Месси отметился ассистом и точным ударом в ворота "Севильи". Сначала звезда каталонцев отдал невероятную передачу на Коутинью, а затем сам реализовал выход один на один.

Напомним, что следующий матч "Барселона" сыграет 24 октября. В гости к каталонцам на "Камп Ноу" приедет миланский "Интер".

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