МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

"Барселона" потеряла Месси перед матчем с "Реалом"

3.5тЧитать материал на украинском

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил травму во время матча девятого тура чемпионата Испании. Капитан "сине-гранатовых" рискует пропустить "Эль Классико" против мадридского "Реала", которое состоится 28 октября.

В одном из эпизодов поединка против "Севильи" Месси неудачно упал на правую руку. Аргентинский форвард попросил помощи медиков, однако не смог продолжить матч. На 26-й минуте капитан "Барселоны" уступил место на поле Дембеле.

В дебюте встречи Месси отметился ассистом и точным ударом в ворота "Севильи". Сначала звезда каталонцев отдал невероятную передачу на Коутинью, а затем сам реализовал выход один на один.

Новости
Месси устроил скандал в "Барселоне"

Напомним, что следующий матч "Барселона" сыграет 24 октября. В гости к каталонцам на "Камп Ноу" приедет миланский "Интер".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко получил жуткую травму в матче против "Тоттенхэма".

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Объект
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
7
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги