"Барселона" потерпела сенсационное фиаско в Лиге чемпионов

Каталонская "Барселона" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов сенсационно потеряла очки в матче с пражской "Славией". Поединок на "Камп Ноу" завершился вничью 0:0.

Испанцы весь поединок владели территориальным преимущество и создали большее число опасных моментов, но до реальной остроты дело так и не дошло. Подопечным Эрнесто Вальверде удалось лишь четыре раза попасть в створ ворот Коларжа, но к голу это не привело.

"Барселона" Испания – "Славия" Чехия 0:0 (0:0, 0:0)

Барселона – тер Стеген, Альба (Серджи Роберто, 46), Лангле, Семеду, Пике, Бускетс (Ракитич, 68), де Йонг, Видаль, Дембеле (Фати, 65), Месси, Гризманн.

Славия – Коларж, Фридрих, Кудела, Цоуфал, Боржил, Траоре (Тецл, 57), Соучек, Станчу (Гушбауэр, 63), Шевчик, Масопуст (Провод, 82), Олайинка.

Предупреждения: Пике (14), Олайинка (21), Семеду (32), Бускетс (43), Станчу (48), Гушбауэр (82), Кудела (84), Коларж (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 6 ноября, свой поединок 4-го тура Лиги чемпионов проведет донецкий "Шахтер". "Горняки" в гостях сразятся с загребским "Динамо".

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