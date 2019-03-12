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Барселона – Лион: где смотреть онлайн матч 1/8 финала Лиги чемпионов

1.2тЧитать материал на украинском

Каталонская "Барселона" сыграет на своем поле с французским "Лионом" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Нынешний лидер чемпионата Испании примет соперника на "Камп Ноу" в среду, 13 марта. Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

"Лион" – "Барселона"

"Лион" – "Барселона"

ФК "Барселона"

Украинские болельщики смогут следить за противостоянием одного из главных фаворитов турнира и многократного чемпиона Франции в прямом эфире на канале "Футбол 1". Также трансляцию из Барселоны проведут российский вещатель "Матч! Футбол 1" и белорусский "Беларусь 5. Интернет".

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Отметим, что первая встреча в Лионе неожиданно завершилась всухую – 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси намерен продлить контракт с клубом. Действующее соглашение между сторонами действует до лета 2021 года.

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Тема
Лига чемпионов
Место
ИспанияБарселона
Теги
ФК БарселонаФК Олимпик Лион
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