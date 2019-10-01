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1 октября • обновлено в 14:38
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Барселона — Интер: где смотреть онлайн, по какому каналу матч Лиги чемпионов

1.1т Читать материал на украинском

Каталонская "Барселона" и миланский "Интер" сразятся друг с другом в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Одно из самых интересных противостояний основной стадии соревнований пройдет на легендарном стадионе "Камп Ноу" в среду, 2 октября. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Интер". Начало – в 22:00 по киевскому времени.

Увидеть принципиальное испано-итальянское противостоянии можно будет на украинском телеканале "Футбол 1". В России поединок в прямой трансляции покажет "Матч! Футбол 1". А на Казахстан эфир из Барселоны проведет "Казспорт".

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ФК "Барселона"

ФК "Барселона"

Отметим, что в первом туре "Барселона" спаслась от поражения в Дортмунде, а миланский клуб сенсационно потерял очки на своем поле в игре с пражской "Славией".

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси получил новую травму, не сыграв за сезон ни одного полного матча.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Испания Барселона
Теги
ФК Интер ФК Барселона
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