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19 февраля • обновлено в 01:46
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"Атлетико" - "Ливерпуль": видеообзор матча Лиги чемпионов

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Испанский "Атлетико" добыл победу над английским "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0.

Уже в первом тайме хозяева шокировали действующих победителей турнира, забив быстрый гол на 4-й минуте встречи.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор поединка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января "Атлетико" на стадионе имени Короля Абдуллы в Спортивном городке Джидды (Саудовская Аравия) проиграл землякам из "Реала" в 36-м розыгрыше Суперкубка Испании.

Финальный поединок турнира впервые в истории прошел по новому формату "финала четырёх" и впервые в истории победитель был определен в серии пенальти - 4:1. Основное время не изобиловало острыми моментами и завершился вничью 0:0.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Испания Мадрид
Теги
ФК Ливерпуль Атлетико Мадрид
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Бостон Брюинз
Победа Бостона в основное время
1.95 Сделать ставку
Даллас Старз
VS
Аризона Койотс
Победа Далласа с нулевой форой
1.63 Сделать ставку
Чикаго Блэкхокс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.06 Сделать ставку
Сент-Луис Блюз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Сент-Луиса в основное время
1.58 Сделать ставку
Нэшвилл Предаторз
VS
Каролина Харрикейнз
Победа Нэшвилла с нулевой форой
1.79 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Лос-Анджелес Кингз
Победа Лос-Анджелеса с форой в +1,0 шайбы
1.76 Сделать ставку
Кристина Младенович
VS
Каролина Плишкова
Победа Кристины Младенович с форой в +1,5 сета
1.78 Сделать ставку
Дженнифер Брейди
VS
Маркета Вондроушова
Победа Дженнифер Брейди с форой в +1,5 гейма
1.98 Сделать ставку
Педро Мартинес
VS
Пабло Андухар
Победа Пабло Андухара с форой в -3,5 гейма
1.95 Сделать ставку
Карлос Алькарас
VS
Федерико Кориа
Победа Карлоса Алькараса с форой в +2,0 гейма
1.89 Сделать ставку