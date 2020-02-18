"Атлетико" - "Ливерпуль": видеообзор матча Лиги чемпионов

Испанский "Атлетико" добыл победу над английским "Ливерпулем" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0.

Уже в первом тайме хозяева шокировали действующих победителей турнира, забив быстрый гол на 4-й минуте встречи.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на видеообзор поединка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января "Атлетико" на стадионе имени Короля Абдуллы в Спортивном городке Джидды (Саудовская Аравия) проиграл землякам из "Реала" в 36-м розыгрыше Суперкубка Испании.

Финальный поединок турнира впервые в истории прошел по новому формату "финала четырёх" и впервые в истории победитель был определен в серии пенальти - 4:1. Основное время не изобиловало острыми моментами и завершился вничью 0:0.

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