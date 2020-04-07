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8 апреля • обновлено в 00:51
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Артем Кравец - о войне с Россией: "Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то"

2.7т
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Футболист сборной Украины Артем Кравец отказался отвечать на вопросы по военному конфликту на востоке Украины.

Артем Кравец

Артем Кравец

"Говорить о политике – ходить по тонкому льду. Ты в любом случае скажешь то, что кому-то не понравится. А это такая тонкая ситуация в отношениях двух народов, которые были братскими. Сложно выражаться... Лучше не выражаться, чтобы не обидеть кого-то. Ведь сколько людей, столько мнений. Не готов дать интервью об отношениях между Украиной и Россией, потому что не разбираюсь, не лезу туда. Понимаю, что в этой ситуации ничего не могу сделать, не могу повлиять", - цитирует Кравца tribuna.com.

В тоже время нападающий турецкого "Кайсериспора" считает, что уровень нашего первенства упал именно из-за агрессии РФ.

"Российский чемпионат сильнее украинского, ведь у них нет проблем с войной в стране. До войны это было прямо пропорционально", - заявил 30-летний Кравец.

Ранее Кравец сравнил поддержку болельщиков в Турции и Украине, заявив, что в нашей стране не любят футболистов.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Артем Кравец
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