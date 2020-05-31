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31 мая • обновлено в 10:27
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Арбитра Лиги чемпионов Славко Винчича задержали на вечеринке с наркотиками, оружием и проститутками

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Словенский арбитр ФИФА Славко Винчич был задержан во время спецоперации спецназа в окрестностях боснийского города Биелина.

Результаты полицейской операции в Биелине

Результаты полицейской операции в Биелине

Vecer

Как сообщает Vecer, в ходе рейда 16 человек арестовали по подозрению в торговле наркотиками и оружием, а также проституции. Винчича доставили в полицейский участок, но после допроса отпустили. Он уже вернулся в Словению.

Результаты полицейской операции в Биелине

Результаты полицейской операции в Биелине

Vecer

В коттедже обнаружили алкоголь, 14 упаковок кокаина, десять пистолетов, три бронежилета и наличные деньги различных валют на общую сумму около 10 тысяч евро. В мероприятии участвовали и проститутки.

"Я оказался там случайно. У меня есть свой бизнес, я был в Боснии на деловой встрече. Я принял приглашение на ужин, что оказалось моей самой большой ошибкой. Сожалею об этом", – прокомментировал ситуацию арбитр.

40-летний рефери обслуживал матчи Лиги чемпионов, включая игры "Ливерпуля", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", и был в списке кандидатов на работу на ЧМ-2022 от Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Манчестер Сити" Кайл Уокер на карантине устроил вечеринку с двумя проститутками,

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Босния и Герцеговина
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