Капитан футбольной команды умер загадочной смертью

18-летний футболист английской юниорской команды "Мэнсфилд Таун" Райан Эванс трагически скончался во сне.

"Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне", — цитирует пресс-служба команды главного тренера Джейми Макгуайер.

Райан Эванс Sky Sports

Причины смерти станут известно после вскрытия. Незадолго до смерти футболист получил место в молодежной команде "Мэнсфилд Таун", в которой выступают футболисты не старше 21 года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL в марте защитник сборной Италии и капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер во сне в гостинице в Удине.