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Капитан футбольной команды умер загадочной смертью

1.1тЧитать новость на украинском

18-летний футболист английской юниорской команды "Мэнсфилд Таун" Райан Эванс трагически скончался во сне.

"Он был фантастическим лидером, всегда готовым учиться. Он с бесконечным энтузиазмом делал все, что мог. Эти и другие причины сделали его капитаном команды в прошлом сезоне", — цитирует пресс-служба команды главного тренера Джейми Макгуайер.

Райан Эванс

Sky Sports

Причины смерти станут известно после вскрытия. Незадолго до смерти футболист получил место в молодежной команде "Мэнсфилд Таун", в которой выступают футболисты не старше 21 года.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL в марте защитник сборной Италии и капитан "Фиорентины" Давиде Астори умер во сне в гостинице в Удине.

Место
Англия
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