Английские футболисты развлеклись с курицами на ЧМ-2018

Сборная Англии во время подготовки к матчу 1/2 финала ЧМ-2018 по футболу с Хорватией провела тренировку с резиновыми курицами. Во время занятия игроки перебрасывались игрушками и должны были их друг у друга отбирать.

О причинах такого новаторского подхода к тренировочному занятию журналисты поинтересовались у наставника англичан Гарета Саутгейта.

"Зачем курица? Да, я тоже спросил у тренеров по физподготовке, зачем она нужна. Мне сказали, что так игрокам не будет скучно, плюс игрушка приносит некий соревновательный элемент в тренировку", - отметил Саутгейт, сообщает "Спорт-Экспресс".

Отметим, что при желании тренировку с резиновой курицей можно интерпретировать как троллинг другого полуфиналиста ЧМ-2018 - сборной Франции, чей символ, как известно, - петух. По крайней мере, если руководствоваться логикой ФИФА в отношении с Домагоем Видой...

Как сообщал OBOZREVATEL, члены сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич записали скандальное видео "Слава Украине!", которое в РФ посчитали "троллингом" российской сборной.