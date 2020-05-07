Андронов рассказал, как Алиев "слил в унитаз" Семина

Российский журналист и комментатор Алексей Андронов рассказал, как из-за выходки Александра Алиева был уволен тогдашний главный тренер киевского "Динамо" Юрий Семин.

Александр Алиев ФК Динамо

"О его "похождениях" в Киеве и Москве можно слагать легенды. Все знают, кто это. И прежде всех - его тренер Семин, которого он не просто подставил, а слил в унитаз - явившись бухим перед игрой с "Шахтером". Это был финал Кубка. В молодежке Михайличенко он однажды позволил себе явиться в 2 часа ночи, а потом сказать (лично мне в интервью) - тренер на меня за что-то обиделся", - написал Андронов в своем Telegram-канале.

Напомним, что матч 2008 года "Динамо" - "Шахтер" завершился со счетом 0:2. В конце первого тайма счет открыл Александр Гладкий, а на 78-й минуте Алексей Гай установил окончательный результат. Алиев показал крайне блеклую игру и был заменен на 81-й минуте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Алиев высказался о расистской выходке времен выступлений за киевское "Динамо", о которой рассказал Андронов.

Тогда экс-футболист обратился к своему партнеру по команде Айиле Юссуфу со словами: "Чего стесняешься, обезьяна, возьми еще!"

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