$880 млн: СМИ уличили Катар в масштабном обмане из-за проведения ЧМ-2022

Американские СМИ обвинили телеканал Al Jazeera, который принадлежит эмиру Катара, шейху Хамаду бин Халифа Аль-Тани, в том, что он якобы тайно заплатил ФИФА 400 млн долларов за телеправа на ЧМ.

Это произошло, по их данным, за 21 день до выборов стран-хозяев чемпионатов мира по футболу 2018/2022. Соответствующие документы и другие доказательства опубликовало британское издание The Sunday Times.

Согласно им, телеканал Al Jazzera покупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за 150 млн долларов в период 2015-2018 годов и за 150 млн с 2019 по 2022-й, включая чемпионат мира в Катаре.

ЧМ-2022 в Катаре

Контракт также содержит пункт о бонусе в 100 млн долларов, которые ФИФА могла получить только в случае выбора Катара местом проведения ЧМ-2022.

В течение 30 дней после подписания соглашения Катар перечислил ФИФА 6 млн долларов.

Авторы расследования подчеркивают, что это было сделано в нарушение правил ФИФА.

Три года спустя Катар через beIN Media Group предложил еще 480 млн долларов. "После этого ФИФА закрыла свое долгосрочное расследование коррупции при подаче заявки. Это произошло тогда, когда Майкл Гарсия с ФИФА подошел к ключевому этапу своего расследования о нарушениях при выборе стран-хозяев ЧМ-2018 и ЧМ-2022 и собирался посетить Катар. ФИФА позже похвалила расследования Гарсии, заявив, что он снял подозрения с Катара. Гарсия же уволился – он подчеркнул, что его расследование было неправильно истолковано", – говорится в статье.

Таким образом, Катар заплатил 880 млн долларов, чтобы получить и сохранить право проведения ЧМ-2022.

ФИФА отказалось комментировать обвинения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что 12 человек в неделю погибает в Катаре при строительстве объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу , который состоится там в 2022 году.

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