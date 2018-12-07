70 девушек и веселящий газ: звезды английского топ-клуба угодили в скандал

Семь футболистов лондонского "Арсенала" влипли в жуткий скандал перед стартом сезона, о котором стало известно только сейчас. Нападающие Ляказетт, Обамеянг, полузащитники Озил, Гюэндузи, Мхитарян и защитники Колашинац и Мустафи были замечены на вечеринке с огромным количеством алкоголя и веселящим газом.

Действие происходило в Лондоне накануне первых игр Премьер-лиги Англии после того, как команду стал тренировать Унаи Эмери. Помимо игроков "Арсенала" на вечеринке присутствовали также 70 девушек. Из всех футболистов лишь Мхитарян и Мустафи отказались от веселящего газа. Однако помимо этого "канониры" заказали алкоголя на суму 6500 фунтов стерлингов. Среди напитков были "Хеннеси" со скотчем, шампанское "Дон Периньон" и водка "Чирос", сообщает The Sun.

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

The Sun

При этом "Арсенал" начал сезон двумя поражениями в чемпионате Англии. Несмотря на вопиющее нарушение режима, футболистов эта вечеринка только сплотила.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Барселоны" отказался оплачивать чек в клубе после вечеринки в честь дня его рождения.