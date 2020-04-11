Главная Новости
11 апреля • обновлено в 14:38
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

6-кратный чемпион Англии Кенни Далглиш госпитализирован с коронавирусом

Читать материал на украинском

У шестикратного чемпиона Англии в составе "Ливерпуля" Кенни Далглиша диагностирован коронавирус.

Кенни Далглиша

Кенни Далглиша

По информации пресс-службы "Ливерпуля", 69-летний Далглиш был доставлен в больницу для лечения инфекции, которое требовало внутривенного введения антибиотиков. Тогда же он сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Отмечается, что болезнь проходит бессимптомно.

Далглиш рассказал, что еще до поступления в больницу самоизолировался с семьей. Он призвал британцев неукоснительно следовать указаниям медиков и правительства страны.

Далглиш выступал за "Ливерпуль" с 1977-го по 1990-й. В составе команды он выиграл шесть чемпионатов страны, три Кубка европейских чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок Англии, четыре Кубка лиги и семь национальных Суперкубков. Всего он принял участие в 502 матчах за клуб, забив 169 мячей. В качестве тренера Далглиш трижды приводил "Ливерпуль" к победе в чемпионате страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29-летний американский бодибилдер и медбрат Куон Джеймс стал настоящей звездой соцсетей после того, как рассказал свою историю болезни COVID-19. Он описал симптомы и обратился с призывом.

Когда состоится бой Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Место
Англия
Тег
ФК Ливерпуль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
6
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 2511.

    Вылечились: 79. Умерли: 73.

  • В мире заболели 1,7 миллиона человек, погибли – более 103 тысяч

  • В Израиле заявили о создании вакцины от COVID-19. Будет готова через 90 дней

  • У людей, переболевших коронавирусом без симптомов, выявлена патология

  • Как коронавирус передается в супермаркете: наглядное видео

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
pro100
VS
Nemiga
Победа Nemiga
2,00 Сделать ставку
Astralis
VS
mousesports
Победа Astralis с форой в -2,5 раунда на первой карте
1.75 Сделать ставку
SKADE
VS
Sprout
Победа SKADE с форой в +2,5 раунда на первой карте
1.80 Сделать ставку
BIG
VS
Virtus.pro
Победа BIG с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку
HAVU
VS
Chaos
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Team Secret
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.87 Сделать ставку
forZe
VS
Nordavind
Победа forZe с форой в -4,5 раунда
2,01 Сделать ставку
Japaleno
VS
Sprout
Победа Sprout с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Gambit Youngsters
Победа Virtus.pro
1.50 Сделать ставку
Славия
VS
Рух
Победа Славии
2.17 Сделать ставку