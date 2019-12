Румынский футболист забил "гол века"

Необычный гол был забит в 19-м туре чемпионата Румынии по футболу.

В концовке матча "Университатя Крайова" - "Ботошани" при счете 2:1 гости всей командой вместе в вратарем отправились на угловой в чужую штрафную площадку.

После неудачной подачи игроки "Ботошани" потеряли мяч, позволив сопернику организовать быструю контратаку. В результате на пустые ворота выбежало пять игроков "Университатя".

Известный румынский журналист Эмануэль Рошу, выложивший видео забавного эпизода в Twitter, назвал это голом века. В комментариях пользователи законно возмущались, почему арбитр не свистнул оффсайд.

The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B