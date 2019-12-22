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22 декабря • обновлено в 23:20
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Румынский футболист забил "гол века"

3.3т
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Необычный гол был забит в 19-м туре чемпионата Румынии по футболу.

В концовке матча "Университатя Крайова" - "Ботошани" при счете 2:1 гости всей командой вместе в вратарем отправились на угловой в чужую штрафную площадку.

После неудачной подачи игроки "Ботошани" потеряли мяч, позволив сопернику организовать быструю контратаку. В результате на пустые ворота выбежало пять игроков "Университатя".

Известный румынский журналист Эмануэль Рошу, выложивший видео забавного эпизода в Twitter, назвал это голом века. В комментариях пользователи законно возмущались, почему арбитр не свистнул оффсайд.

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Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник футбольного клуба "Колос" из села Ковалевка Киевской области Олег Ильин отметился феноменальным голом в 19-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге.

На 57-й минуте после удара 22-летнего хавбека по воротам "Днепра-1", мяч принял настолько замысловатую траекторию, что в комментариях болельщики назвали его "нарушающим все законы физики".

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Автор
Максим Богданов
Место
Румыния
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Никакого офсайта, так как мяч нападающий получил НА СВОЕЙ половине поля!
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Дмитриенко Дмитрий
Дмитриенко Дмитрий
Kuksov Micha, не важно где получил, главное, что В МОМЕНТ ПЕРЕДАЧИ он находился на своей половине поля.
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1
Иванович Василий
Иванович Василий
офсайд, конечно, а не гол.
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Иванович Василий
Иванович Василий
Дмитриенко Дмитрий, и блокировки вратаря как полевого игрока (подставленного корпуса) - тоже не было?! Мяч-то - как оказался у полевого игрока?
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Дмитриенко Дмитрий
Дмитриенко Дмитрий
Иванович Василий, на своей половине офсайда быть не может!!!
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