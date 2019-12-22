Румынский футболист забил "гол века"

Необычный гол был забит в 19-м туре чемпионата Румынии по футболу.

В концовке матча "Университатя Крайова" - "Ботошани" при счете 2:1 гости всей командой вместе в вратарем отправились на угловой в чужую штрафную площадку.

После неудачной подачи игроки "Ботошани" потеряли мяч, позволив сопернику организовать быструю контратаку. В результате на пустые ворота выбежало пять игроков "Университатя".

Известный румынский журналист Эмануэль Рошу, выложивший видео забавного эпизода в Twitter, назвал это голом века. В комментариях пользователи законно возмущались, почему арбитр не свистнул оффсайд.

The goal of the century was just scored in Romania! pic.twitter.com/S5pPaNeD5B — Emanuel Roşu (@Emishor) December 5, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник футбольного клуба "Колос" из села Ковалевка Киевской области Олег Ильин отметился феноменальным голом в 19-м туре чемпионата Украины в Премьер-лиге.

На 57-й минуте после удара 22-летнего хавбека по воротам "Днепра-1", мяч принял настолько замысловатую траекторию, что в комментариях болельщики назвали его "нарушающим все законы физики".

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