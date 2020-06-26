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28-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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28-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

В украинской футбольной Премьер-лиге 27-28 июня будут сыграны матчи 28-го тура первенства.

Центральный поединок игрового дня состоится в Чернигове, где местная "Десна" примет киевское "Динамо".

28-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица

По традиции болельщики смогут увидеть поединки чемпионата на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.

Премьер-лига Украины. 28-й тур

27 июня (суббота)

17:00. "Колос" – "Александрия", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко

17:00. "Карпаты" – "Львов", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Андрей Коваленко

19:30. "Шахтер" – "Заря", "Футбол 2"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский

28 июня (воскресенье)

17:00. "Мариуполь" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Десна" – "Динамо", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Евгений Арановский

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о переносе финала Кубка Украины-2020 из Львова.

Премьер-лига Украины
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