28-й тур УПЛ: календарь, расписание трансляций, таблица
В украинской футбольной Премьер-лиге 27-28 июня будут сыграны матчи 28-го тура первенства.
Центральный поединок игрового дня состоится в Чернигове, где местная "Десна" примет киевское "Динамо".
По традиции болельщики смогут увидеть поединки чемпионата на каналах "Футбол 1", "Футбол 2" и УНИАН. Вашему вниманию полное расписание тура.
Премьер-лига Украины. 28-й тур
27 июня (суббота)
17:00. "Колос" – "Александрия", "Футбол 2"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко
17:00. "Карпаты" – "Львов", УНИАН
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
19:30. "Шахтер" – "Заря", "Футбол 2"
Харьков, ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виталий Романов
Арбитр VAR: Евгений Арановский
28 июня (воскресенье)
17:00. "Мариуполь" – "Днепр-1", "Футбол 1"
Мариуполь, стадион имени Владимира Бойко
Главный арбитр: Анатолий Абдула
19:30. "Ворскла" – "Олимпик", "Футбол 1"
Полтава, стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского
Главный арбитр: Виктор Копиевский
19:30. "Десна" – "Динамо", УНИАН
Чернигов, стадион имени Юрия Гагарина
Главный арбитр: Катерина Монзуль
Арбитр VAR: Евгений Арановский
Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ сообщили о переносе финала Кубка Украины-2020 из Львова.