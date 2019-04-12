24-й тур Премьер-лиги: где смотреть онлайн

В футбольной Премьер-лиге Украины 13-14 апреля будут сыграны матчи 24-го тура. Второй игровой день второго этапа первенства подарит противостояние "Шахтера" и "Зари", а также выезд киевского "Динамо" в Мариуполь.

Традиционно игры чемпионата покажу телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Вашему вниманию расписание тура.

Премьер-лига Украины. 24-й тур

13 апреля (суббота)

14:00. "Мариуполь" – "Динамо", "Футбол 2"

Мариуполь, стадион "Мариуполя" имени Бойко

Главный арбитр: Юрий Можаровский

17:00. "Шахтера" – "Заря", "Футбол 2"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Анатолий Абдула

19:30. "Львов" – "Александрия", "Футбол 2"

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Александр Дердо

14 апреля (воскресенье)

14:00. "Десна" – "Карпаты", "Футбол 1"

Чернигов, стадион имени Гагарина

Главный арбитр: Катерина Монзуль

17:00. "Арсенал-Киев" – "Ворскла", "Футбол 1"

Киев, стадион "Динамо" имени Лобановского

Главный арбитр: Виктор Копиевский

19:30. "Черноморец" – "Олимпик", "Футбол 1"

Одесса, стадион "Черноморец"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Как сообщал OBOZREVATEL, Федерация футбола Украины жестоко наказала футболиста "Динамо" за матч с "Шахтером".

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