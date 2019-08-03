2-й тур Премьер-лиги: расписание и где смотреть

В чемпионате Украины по футболу 2-3 августа пройдут матчи 2-го тура розыгрыша Премьер-лиги сезона 2019/2020.
Увидеть поединки игрового дня можно будет на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", "УНИАН" и 2+2. Вашему вниманию расписание матчей.
3 августа, суббота
17:00, "Мариуполь"(Мариуполь) - "Александрия", Футбол 2
Мариуполь, стадион им. Бойко
Главный арбитр: Можаровский Ю. (Львов)
19:30, "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава), УНИАН / ТСН Проспорт
Чернигов, стадион им. Гагарина
Главный арбитр: Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)
19:30, "Львов" - "Динамо" (Киев), Футбол 2
Львов, "Арена Львов"
Главный арбитр: Пасхал И.Ю. (Херсон)
4 августа, воскресенье
17:00, "Олимпик" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка), Футбол 1
Киев, стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского
Главный арбитр: Кривушкин Д.В. (Харьков)
19:30, "Заря" (Луганск) - "Днепр-1", 2+2
Запорожье, "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Новохатний В.В. (Киев)
19:30, "Шахтер" (Донецк) - "Карпаты" (Львов), Футбол 1
Харьков, ОСК "Металлис"
Главный арбитр: Балакин М.О. (Киевская обл.)
Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре лидеры украинского чемпионата "Шахтер" и "Динамо" добыли синхронные победы. Киевляне в гостях в сухую обыграли "Карпаты", а "горняки" добыли волевую победу в Александрии.
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