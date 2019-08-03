2-й тур Премьер-лиги: расписание и где смотреть

В чемпионате Украины по футболу 2-3 августа пройдут матчи 2-го тура розыгрыша Премьер-лиги сезона 2019/2020.

Увидеть поединки игрового дня можно будет на телеканалах "Футбол 1", "Футбол 2", "УНИАН" и 2+2. Вашему вниманию расписание матчей.

3 августа, суббота

17:00, "Мариуполь"(Мариуполь) - "Александрия", Футбол 2

Мариуполь, стадион им. Бойко

Главный арбитр: Можаровский Ю. (Львов)

19:30, "Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава), УНИАН / ТСН Проспорт

Чернигов, стадион им. Гагарина

Главный арбитр: Иванов Ю.В. (Донецкая обл.)

19:30, "Львов" - "Динамо" (Киев), Футбол 2

Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Пасхал И.Ю. (Херсон)

4 августа, воскресенье

17:00, "Олимпик" (Донецк) - "Колос" (Ковалевка), Футбол 1

Киев, стадион "Динамо" им. В. В. Лобановского

Главный арбитр: Кривушкин Д.В. (Харьков)

19:30, "Заря" (Луганск) - "Днепр-1", 2+2

Запорожье, "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Новохатний В.В. (Киев)

19:30, "Шахтер" (Донецк) - "Карпаты" (Львов), Футбол 1

Харьков, ОСК "Металлис"

Главный арбитр: Балакин М.О. (Киевская обл.)

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем туре лидеры украинского чемпионата "Шахтер" и "Динамо" добыли синхронные победы. Киевляне в гостях в сухую обыграли "Карпаты", а "горняки" добыли волевую победу в Александрии.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!