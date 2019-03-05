Позорный вылет "Реала": результаты Лиги чемпионов 5 марта

Определились первые участники четвертьфинала Лиги чемпионов. Победы по итогам двух матчей 1/8 финала самого престижного клубного европейского турнира одержали сенсационный голландский "Аякс" и лондонский "Тоттенхэм".

Новости Историческое событие в Лиге чемпионов завершилось грандиозным скандалом

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответные матчи

Голландский "Аякс" неожиданно выбил из Лиги чемпионов действующего обладателя трофея - мадридский "Реал". Невероятный поединок на "Сантьяго Бернабеу" завершился со счетом 1:4 в пользу гостей.

Реал - Аякс AFC Ajax

Голландцы шокировали "Реал" на 7-й минуте встречи. Разогнав прекрасную атаку на правом фланге, Душан Тадич ворвался в штрафную соперника и отдал отличную передачу на Хакима Зиеша, который переправил мяч в ворота Тибо Куртуа.

Реал - Аякс AFC Ajax

Реал - Аякс AFC Ajax

Реал - Аякс AFC Ajax

Реал - Аякс AFC Ajax

"Реал" побежал в атаку с намерением отыграть пропущенный мяч, однако вместо этого снова пропустил. Тадич сбросил мяч в штрафной на Давида Нереса, который с нескольких метров расстрелял владения мадридского клуба.

Реал - Аякс AFC Ajax

Пока "сливочные" приходили в себя, голландцы просто разрывали защиту соперника, имея еще несколько шансов, чтобы развить успех.

На этом ужасы для "Реала" не закончились. В первом тайме наставнику королевского клуба Сантьяго Солари пришлось сделать две вынужденные замены из-за травм Лукаса Васкеса и Жуниора Винисиуса.

Реал - Аякс Real Madrid C.F.

Реал - Аякс Real Madrid C.F.

После перерыва хозяева со старта начали давить на соперника. Выстояв, "Аякс" отодвинул игру от своих ворот и даже несколько раз потревожил владения Куртуа неточными ударами. Затем, приспав бдительность действующего обладателя главного трофея Лиги чемпионов, голландцы забили третий мяч. Главный герой встречи Тадич потрясающим ударом довел счет до разгромного.

Реал - Аякс AFC Ajax

Комфортная разница расслабила голландских футболистов, за что их тут же наказали хозяева встречи. Точный дальний удар Марко Асенсио на 70-й минуте встречи подарил фанатам на "Сантьяго Бернабеу" фантастические эмоции, а команде – шанс зацепиться за плей-офф.

Однако стоило "Реалу" забить, как "Аякс" снова оторвался от соперника. Шоне невероятным ударом со штрафного забил четвертый мяч в ворота "сливочных".

Реал - Аякс AFC Ajax

В концовке встречи от безысходности у хозяев сдали нервы. Начо за грубый фол на сопернике увидел перед собой красный свет и оставил свою команду в меньшинстве. Тем не менее, "Аякс" уже уверенно доводил игру до своей победы, оформив первую сенсацию в 1/8 турнира.

"Реал" Мадрид, Испания – "Аякс" Голландия 1:4

Голы: 0:1 – 7 Зиеш, 0:2 – 18 Нерес, 0:3 – 62 Тадич, 1:3 – 70 Асенсио, 1:4 – 72 Шоне.

"Реал" Мадрид – Куртуа, Начо, Регилон, Карвахаль, Варан, Модрич, Каземиро, Васкес (Бэйл, 29), Кроос, Винисиус Жуниор (Асенсио, 35), Бензема.

"Аякс" – Онана, Блинд, де Лигт, Тальяфико, Мазрауи (Велтман, 81), ван де Бек, Зиеш, Нерес (Дольберг, 74), де Йонг, Тадич, Шоне (де Вит, 73).

Предупреждения: Мазрауи (26), Карвахаль (30). Удаление: Начо 90+3

В параллельном поединке дортмундская "Боруссия" не сумела совершить камбэк и отыграть три безответных пропущенных мяча в первом матче против "Тоттенхэма". Немецкая команда на родном стадионе уступила сопернику 0:1 и прекратила выступления в Лиге чемпионов.

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Borussia Dortmund

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Borussia Dortmund

В дебюте встречи "шмели" взяли игру под свой контроль. В атаке у них получалось мало благодаря прекрасным действиям лондонского клуба в защите. Однако к концу первой половины встречи "Боруссия" существенно прибавила, насев на ворота соперника. Правда, в графе "забитые мячи" у дортмундской команды по-прежнему красовался "0".

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Borussia Dortmund

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Borussia Dortmund

Переломным моментом поединка стал точный удар "Тоттенхэма" в начале второго тайма. Сиссоко отличной передачей вывел лучшего бомбардира команды Харри Кэйна на свидание с вратарем, а форвард лондонцев хладнокровно решил эпизод в пользу своей команды.

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Tottenham Hotspur

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Tottenham Hotspur

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Tottenham Hotspur

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Tottenham Hotspur

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Tottenham Hotspur

Затем подопечные Почеттино снова отдали инициативу сопернику. "Боруссия", которой нужно было забивать пять мячей, уже не верила в свой успех. "Шершни" атаковали соперника, однако безрезультатно.

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Borussia Dortmund

Боруссия Дортмунд - Тоттенхэм Borussia Dortmund

"Боруссия" Д Германия – "Тоттенхэм" Англия 0:1

Гол: 0:1 – 48 Кейн.

"Боруссия" Д – Бюрки, Геррейру (Пулишич, 62), Аканджи, Диалло, Витцель, Гетце, Вайгль, Вольф (Бруун Ларсен, 62), Санчо, Ройс (Дилэйни, 74), Пако Алькасер.

"Тоттенхэм" – Льорис, Санчес, Вертонген, Дэвис, Алдервейрелд, Уинкс (Дайер, 55), Сиссоко, Эриксен (Роуз, 83), Орье, Кейн, Сон Хын Мин (Ламела, 71).

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос был наказан Европейским футбольным союзом (УЕФА) за подлость в матче с "Аяксом".

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