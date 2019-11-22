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22 ноября • обновлено в 16:59
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15 тур Премьер-лиги Украины: где смотреть онлайн

1.1т
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В украинской футбольной Премьер-лиге после перерыва на матчи национальных сборных возобновляются игры первой части первенства.

Центральным противостоянием 15 тура станет принципиальная с недавних пор битва "Динамо" и "Мариуполя".

Увидеть поединки можно будет традиционно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН, 2+2 и ZIK. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Саме так виглядає турнірна таблиця на сьогоднішній день. З дуже великив відривом лідирує донецький Шахтар, аж 40 очків. А який твій улюблений український клуб? Нам дуже цікаво дузнатись за кого ти вболіваєш😉 #футбол #футбол⚽ #українськийфутбол #упл #football #footballnews #football⚽ #footballgames #шахтар #динамокиїв #зоря #десна #олександрія #взаимниекоментарии #взаимниеподписки #взаимныелайки #лайктайм

Публикация от Футбольний фан⚽️ (@football._.ukraine)

Новости
"Все бросить": Суркис сделал сенсационное признание о "Динамо"

Премьер-лига Украины. 15 тур

22 ноября (пятница)

19:00. "Шахтер" – "Львов", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

23 ноября (суббота)

14:00. "Александрия" – "Заря", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов

24 ноября (воскресенье)

14:00. "Карпаты" – "Олимпик", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Андрей Коваленко

14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Динамо" – "Мариуполь", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) жестоко наказала "Динамо" за расистский скандал в матче с "Шахтером". Президент киевлян Игорь Суркис гневно ответил на это решение, назвав его беспределом.

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Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Премьер-лига Украины
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