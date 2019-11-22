15 тур Премьер-лиги Украины: где смотреть онлайн

В украинской футбольной Премьер-лиге после перерыва на матчи национальных сборных возобновляются игры первой части первенства.
Центральным противостоянием 15 тура станет принципиальная с недавних пор битва "Динамо" и "Мариуполя".
Увидеть поединки можно будет традиционно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН, 2+2 и ZIK. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.
Саме так виглядає турнірна таблиця на сьогоднішній день. З дуже великив відривом лідирує донецький Шахтар, аж 40 очків. А який твій улюблений український клуб? Нам дуже цікаво дузнатись за кого ти вболіваєш😉 #футбол #футбол⚽ #українськийфутбол #упл #football #footballnews #football⚽ #footballgames #шахтар #динамокиїв #зоря #десна #олександрія #взаимниекоментарии #взаимниеподписки #взаимныелайки #лайктайм
Премьер-лига Украины. 15 тур
22 ноября (пятница)
19:00. "Шахтер" – "Львов", "Футбол 1"
Харьков, стадион "Металлист"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин
23 ноября (суббота)
14:00. "Александрия" – "Заря", "Футбол 2"
Александрия, стадион "Ника"
Главный арбитр: Дмитрий Кутаков
17:00. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН
Днепр, стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Юрий Иванов
24 ноября (воскресенье)
14:00. "Карпаты" – "Олимпик", ZIK
Львов, стадион "Украина"
Главный арбитр: Андрей Коваленко
14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"
Киев, стадион "Оболонь-Арена"
Главный арбитр: Александр Дердо
17:00. "Динамо" – "Мариуполь", 2+2
Киев, НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Игорь Пасхал
Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) жестоко наказала "Динамо" за расистский скандал в матче с "Шахтером". Президент киевлян Игорь Суркис гневно ответил на это решение, назвав его беспределом.
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