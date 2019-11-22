15 тур Премьер-лиги Украины: где смотреть онлайн

В украинской футбольной Премьер-лиге после перерыва на матчи национальных сборных возобновляются игры первой части первенства.

Центральным противостоянием 15 тура станет принципиальная с недавних пор битва "Динамо" и "Мариуполя".

Увидеть поединки можно будет традиционно на каналах "Футбол 1", "Футбол 2", УНИАН, 2+2 и ZIK. Вашему вниманию полное расписание игрового дня.

Премьер-лига Украины. 15 тур

22 ноября (пятница)

19:00. "Шахтер" – "Львов", "Футбол 1"

Харьков, стадион "Металлист"

Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин

23 ноября (суббота)

14:00. "Александрия" – "Заря", "Футбол 2"

Александрия, стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Кутаков

17:00. "Днепр-1" – "Ворскла", УНИАН

Днепр, стадион "Днепр-Арена"

Главный арбитр: Юрий Иванов

24 ноября (воскресенье)

14:00. "Карпаты" – "Олимпик", ZIK

Львов, стадион "Украина"

Главный арбитр: Андрей Коваленко

14:00. "Колос" – "Десна", "Футбол 1"

Киев, стадион "Оболонь-Арена"

Главный арбитр: Александр Дердо

17:00. "Динамо" – "Мариуполь", 2+2

Киев, НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Игорь Пасхал

Как сообщал OBOZREVATEL, Украинская ассоциация футбола (УАФ) жестоко наказала "Динамо" за расистский скандал в матче с "Шахтером". Президент киевлян Игорь Суркис гневно ответил на это решение, назвав его беспределом.

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