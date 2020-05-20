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20 мая • обновлено в 15:09
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11 лет назад "Шахтер" в невероятном по накалу матче завоевал исторический Кубок УЕФА

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20 мая 2009 года донецкий "Шахтер" минимально обыграл немецкий "Вердер" и завоевал последний в истории Кубок УЕФА. Со следующего сезона турнир получил новое название – Лига Европы.

На официальном YouTube-канале "горняков" появилось видео, в котором вспоминается путь команды к финалу. В сезоне 2008/09 "Шахтер" занял третье место в группе Лиги чемпионов, продолжив борьбу в плей-офф Кубка УЕФА. По дороге в Стамбул, где прошел решающий поединок, украинский клуб одолел лондонский "Тоттенхэм", московский ЦСКА, марсельский "Олимпик" и киевское "Динамо".

"Шахтер" празднует победу в Кубке УЕФА 2009

"Шахтер" празднует победу в Кубке УЕФА 2009

Финал проходил под диктовку "горняков", которым удалось открыть счет на 25-й минуте. Луис Адриано выбежал на свидание с Тимом Визе и, красиво перебросив голкипера, отправил мяч в сетку. Через десять минут "Вердеру" удалось отыграться после ошибки Андрея Пятова, который не сумел справиться с мощным ударом бразильского защитника соперников Налдо со штрафного. Основное время матча так и закончилось вничью – 1:1 – поэтому игра перешла в овертайм. Решил исход встречи гол Жадсона в середине первого дополнительного тайма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 мая 2009 года в ответном полуфинальном матче Кубка УЕФА "Шахтер" вырвал победу над "Динамо" и вышел в финал турнира.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
Турция Стамбул
Теги
Вердер Бремен ФК Шахтер
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