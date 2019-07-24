$1 млн за пост: составлен рейтинг спортсменов в Instagram

Пост в Instagram форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду стоит 975 тысяч долларов. Таким образом, португальский игрок возглавляет рейтинг спортсменов, которые дают рекламу брендов в соцсети.

Как сообщает Hopper, вторым в рейтинге идет звезда "ПСЖ" Неймар ($722 тыс. за пост), на третьем месте — нападающий "Барселоны" Лионель Мессии ($648 тыс.), на четвертом — экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм ($357 тыс.).

Криштиану Роналду Instagram Криштиану Роналду

Кроме того, в список вошли экс-нападающий "Барселоны" Роналдиньо ($256 тыс.), хавбек "Реала" Гарет Бэйл ($218 тыс.), форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович ($200 тыс.) и нападающий "Барселоны" Луис Суарес ($184 тыс.).

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ составили список самых дорогих клубов мира.

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