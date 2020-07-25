Емельяненко потерпел сенсационное поражение: спортивные итоги 24 июля

Емельяненко сенсационно и без шансов проиграл Исмаилову в главном бою АСА-107, а букмекеры назвали котировки "Динамо" на выход в группу ЛЧ с Луческу

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 24 июля.

Кроме того, Ирина Морозюк сфотографировалась обнаженной на нудистском пляже. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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