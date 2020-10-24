Экс-бойца ММА застрелили в России: спортивные итоги 23 октября

В России застрелили бывшего бойца MMA, легенда российского бокса Костя Дзю назвал "вшивыми" украинских болельщиков.

Кроме того, Усик рассказал, кого из братьев Кличко смог бы побить.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 23 октября. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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