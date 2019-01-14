МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Знаменитая фитнес-модель вставила огромную грудь и снялась обнаженной

3.4тЧитать материал на украинском

Швейцарская культуристка Синди Ландольт вызвала восторг в интернете своей обнаженной фотосессией.

33-летняя фитнес-звезда порадовала всех своих 658 тысяч подписчиков, выложив фотографии в стиле "ню".

Синди свою спортивную карьеру начала с пяти лет, когда пошла в гимнастику. Не так давно Ландольт сделала операцию по увеличению груди, вставив себе огромные импланты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на обновленную Синди, а также на то, как выглядела швейцарка до операции.

Синди Ландольт до операции

Синди Ландольт до операции

Instagram

Синди Ландольт до операции

Синди Ландольт до операции

Instagram

Синди Ландольт до операции

Синди Ландольт до операции

Instagram

Синди Ландольт до операции

Синди Ландольт до операции

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Синди Ландольт

Синди Ландольт

Instagram

Новости
Чемпионка мира из Донецка, сбежавшая в Россию, оказалась веб-проституткой — фото 18+

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионка Европы из Украины снялась полностью обнаженной.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Темы
культуризм и бодибилдингДиеты и фитнес
Персона
Синди Ландольт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
17
2
Смешно
1
Интересно
4
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги