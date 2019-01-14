Знаменитая фитнес-модель вставила огромную грудь и снялась обнаженной

Швейцарская культуристка Синди Ландольт вызвала восторг в интернете своей обнаженной фотосессией.

33-летняя фитнес-звезда порадовала всех своих 658 тысяч подписчиков, выложив фотографии в стиле "ню".

Синди свою спортивную карьеру начала с пяти лет, когда пошла в гимнастику. Не так давно Ландольт сделала операцию по увеличению груди, вставив себе огромные импланты.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть на обновленную Синди, а также на то, как выглядела швейцарка до операции.

Синди Ландольт до операции Instagram

Синди Ландольт до операции Instagram

Синди Ландольт до операции Instagram

Синди Ландольт до операции Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Синди Ландольт Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионка Европы из Украины снялась полностью обнаженной.

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