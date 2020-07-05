Знаменитая болгарская фитнес-модель Янита Янчева собрала сотни восторженных комментариев, опубликовав фото топлес.

33-летняя фитоняшка снялась обнаженной у себя дома, во время рисования картины. Кроме того, девушка выложила несколько ранних снимков с пляжа.

Янчева начинала свой путь в спорте, занимаясь художественной гимнастикой. Ее жизнь круто изменилась в 2008-м. Янита стала участницей передачи "Последний герой", сильно похудела, после чего записалась в зал. Сейчас на страницу спортсменки в Instagram подписано более 1.7 млн подписчиков.

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной Instagram Яниты Янчевой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Янита произвела настоящий фурор, снявшись в эротической фотосессии с подругой.