МоваЯзык

Топ-темы:

Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной с подругой

Максим Богданов
Максим Богданов
Раздевалка
1,8 т.
Люсия Яворчекова

Люсия Яворчекова на природе

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова решила добавить эмоций в свой Instagram, позвав для откровенной фотосессии свою подругу.

Девушки попозировали фотографу, раздевшись топлес. Эти кадры вызвали бурный восторг у 1.4 млн подписчиков Яворчековой в Instagram.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться формами 29-летней фитоняшки.

Люсия Яворчекова (справа)

Люсия Яворчекова (справа)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.

Несколько недель назад словачка оголила грудь, отпраздновав поход в горы. Кроме того, девушка произвела фурор обнаженным снимком в бассейне.

Люсия Яворчекова
Поделиться в Facebook
  1. /Спорт
  2. /Раздевалка