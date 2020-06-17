Знаменитая фитнес-модель снялась обнаженной с подругой

Знаменитая словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова решила добавить эмоций в свой Instagram, позвав для откровенной фотосессии свою подругу.

Девушки попозировали фотографу, раздевшись топлес. Эти кадры вызвали бурный восторг у 1.4 млн подписчиков Яворчековой в Instagram.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться формами 29-летней фитоняшки.

Люсия Яворчекова (справа)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.

Несколько недель назад словачка оголила грудь, отпраздновав поход в горы. Кроме того, девушка произвела фурор обнаженным снимком в бассейне.