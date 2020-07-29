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Знаменитая фитнес-модель разделась топлес на пляже

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Раздевалка
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Брю Лукас

Брю Лукас похвасталась фото топлес.

Американская фитнес-модель Брю Лукас произвела настоящий фурор среди своих 3.2 млн подписчиков в Instagram, выложив откровенные снимки с пляжа.

25-летняя уроженка бразильского Сан-Пауло разделась топлес, сняв это на камеру. В комментариях фитоняшку, которая до 2017 года Лукас была неизвестной продавщицей в Макдональдс, завалили признаниями в любви.

Брю Лукас топлес на пляже

Брю Лукас топлес на пляже Instagram Брю Лукас

Брю Лукас топлес в шляпе

Брю Лукас топлес в шляпе Instagram Брю Лукас

Брю Лукас демонстрирует накаченные бедра

Брю Лукас демонстрирует накаченные бедра Instagram Брю Лукас

Брю Лукас на кораблике

Брю Лукас на кораблике Instagram Брю Лукас

Брю Лукас на пляже

Брю Лукас на пляже Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в масле

Брю Лукас в масле Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в откровенном купальнике

Брю Лукас в откровенном купальнике Instagram Брю Лукас

Брю Лукас с роскошным бюстом

Брю Лукас с роскошным бюстом Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в черном белье

Брю Лукас в черном белье Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в платье с декольте

Брю Лукас в платье с декольте Instagram Брю Лукас

Отметим, что это не первая попытка девушки привлечь к себе внимание. 3 года назад ее обнаженная фотография стала вирусной, добавив к аккаунту за сутки 100 000 фоловеров. А месяц назад Лукас разделась топлес с подругой, не постеснявшись выложить это в сеть.

СШАДиеты и фитнескультуризм и бодибилдингБрю Лукас
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