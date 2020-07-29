Знаменитая фитнес-модель разделась топлес на пляже

Американская фитнес-модель Брю Лукас произвела настоящий фурор среди своих 3.2 млн подписчиков в Instagram, выложив откровенные снимки с пляжа.

25-летняя уроженка бразильского Сан-Пауло разделась топлес, сняв это на камеру. В комментариях фитоняшку, которая до 2017 года Лукас была неизвестной продавщицей в Макдональдс, завалили признаниями в любви.

Брю Лукас топлес на пляже Instagram Брю Лукас

Брю Лукас топлес в шляпе Instagram Брю Лукас

Брю Лукас демонстрирует накаченные бедра Instagram Брю Лукас

Брю Лукас на кораблике Instagram Брю Лукас

Брю Лукас на пляже Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в масле Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в откровенном купальнике Instagram Брю Лукас

Брю Лукас с роскошным бюстом Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в черном белье Instagram Брю Лукас

Брю Лукас в платье с декольте Instagram Брю Лукас

Отметим, что это не первая попытка девушки привлечь к себе внимание. 3 года назад ее обнаженная фотография стала вирусной, добавив к аккаунту за сутки 100 000 фоловеров. А месяц назад Лукас разделась топлес с подругой, не постеснявшись выложить это в сеть.