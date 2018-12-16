Знаменитая фитнес-модель поразила идеальным телом

Модель из Пуэрто-Рико Яришна Аяла стала настоящей суперзвездой после феноменального успеха в США. На страницу девушки в Instagram подписано более 1.7 млн человек.

У себя на родине 26-летняя спортсменка начала выступать в категории фитнес-бикини. В 2012 году Аяла переехала в США чтобы соревноваться и искать новые возможности развития в мире фитнеса. В 2013 году она выиграла IFBB Pro карту, на турнире National Juniors в Чикаго и став первой пуэрториканкой, получившей профессиональную карту менее чем за год соревновательной карьеры.

Сейчас она сотрудничает с известным производителем спортивного питания, работает фитнес-моделью и персональным тренером, а также восхищает сеть идеальным телом.

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Яришна Аяла Instagram

Как сообщал ранее OBOZREVATEL питерская спортсменка Татьяна Кулдыш шокировала подписчиков профильных сайтов откровенными фотографиями с Открытого чемпионата Карелии по фитнесу. Девушка без стеснения выложила голые снимки с раздевалки перед началом соревнований.