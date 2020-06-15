Знаменитая фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась полностью обнаженной в бассейне
29-летняя словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова произвела фурор среди своих 1.4 млн подписчиков в Instagram, снявшись в обнаженной фотосессии
Спортсменка у себя в Instagram выложила снимок, на котором позирует абсолютно голая в бассейне.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться формами фитоняшки.
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.
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