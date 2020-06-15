Знаменитая фитнес-модель Люсия Яворчекова снялась полностью обнаженной в бассейне

29-летняя словацкая фитнес-модель Люсия Яворчекова произвела фурор среди своих 1.4 млн подписчиков в Instagram, снявшись в обнаженной фотосессии

Спортсменка у себя в Instagram выложила снимок, на котором позирует абсолютно голая в бассейне.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям насладиться формами фитоняшки.

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Знаменитая фитнес-модель снялась полностью голой в бассейне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Яворчекова прогулялась по дому полностью обнаженной, запечатлев свое "путешествие" на фото.

Несколько недель назад словачка оголила грудь, отпраздновав поход в горы