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25 декабря • обновлено в 21:30
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Жена Пятова похвасталась соблазнительными фото с отдыха

1.1т
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Голкипер сборной Украины Андрей Пятов отпуск вместе со своей семьей проводит на Мальдивах.

Накануне супруга вратаря "Шахтера" Юлия похвасталась соблазнительными снимками с потрясающих пляжей райских островов.

В кадре стройная и загорелая жена нашего футболиста позирует на фоне великолепного океана. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими фотографиями.

Юлия Пятова

Юлия Пятова

instagram.com/piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

instagram.com/piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

instagram.com/piatova

Юлия Пятова

Юлия Пятова

instagram.com/piatova

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Автор
Максим Богданов
Персона
Андрей Пятов
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