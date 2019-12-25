Жена Пятова похвасталась соблазнительными фото с отдыха

Голкипер сборной Украины Андрей Пятов отпуск вместе со своей семьей проводит на Мальдивах.

Накануне супруга вратаря "Шахтера" Юлия похвасталась соблазнительными снимками с потрясающих пляжей райских островов.

В кадре стройная и загорелая жена нашего футболиста позирует на фоне великолепного океана. OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться этими фотографиями.

Юлия Пятова instagram.com/piatova

Юлия Пятова instagram.com/piatova

Юлия Пятова instagram.com/piatova

Юлия Пятова instagram.com/piatova

Как сообщал OBOZREVATEL, жена бразильского форварда "Шахтера" Дентиньо произвела настоящий фурор среди болельщиков после публикации своих обнаженных фотографий.

Пикантные кадры Даниэла Соуза разместила на своей странице в Instargram, чем невероятно порадовала почти миллион подписчиков.

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