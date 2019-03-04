Жена непобедимого украинского боксера поразила раздетым видео

Жена непобедимого знаменитого украинского боксера-средневеса Тараса Шелестюка вызвала дикий восторг у подписчиков в Instagram своим новым видео.

В клипе Алина одетая в белое бикини демонстрирует позы из йоги и валяется в белоснежном песке.

"Какие это были веселые и прекрасные дни. Спасибо оператору, который запечатлел меня в этот момент радости", - подписала клип девушка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на красотку.

Ранее Шелестюк похвастался соблазнительным видео с раздетой Алиной.

Напомним, что Тарас – "бронзовый" призер Олимпиады-2012 в Лондоне. На профессиональном ринге Тарас провел 16 боев и во всех победил, десять раз – нокаутом.

В июле позапрошлого года Шелестюк, владеющий чемпионским титулом WBO NABO в полусреднем весе, добыл яркую победу над Хесусом Альваресом Родригесом.

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