Жена футболиста сборной Украины показала грудь, вызвав вопросы в сети

Жена футболиста Артема Кравца взбудоражила Instagram, разместив фотографию в ультрасексуальном купальнике с отдыха на Мальдивах. Внимание многочисленных подписчиков, привлек бюст Анны.

Поклонники восхитились идеальной формой груди, а некоторые девушки попытались взять контакты клиники, где по их мнению, девушка оперировалась.

"Можно вопрос про грудь. Если вдруг пластика (я не утверждаю!😊), то у какого врача? Она у вас идеальная", - написали в комментариях.

Ранее молодая жена Сергея Реброва похвасталась жаркими фото в сексуальном бикини.