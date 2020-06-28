Жена полузащитника киевского "Динамо" и сборной Украины Виталия Буяльского покорила подписчиков в Instagram своим откровенным купальником.

Наряд 29-летней Алины практически не скрывает интимные части ее груди, подчеркивая при этом пышные объемы.

Жена футболиста "Динамо" поразила откровенным фото в бикини Instagram Алины Буяльской

Жена футболиста "Динамо" поразила откровенным фото в бикини Instagram Алины Буяльской

В комментария фолловеры не смогли сдержать эмоций от восторга.

"Офигеть", "Алина - the best!", " Ни один фотоаппарат не способен передать всю красоту принадлежащую тебе", – пишут юзеры.

Жена футболиста "Динамо" поразила откровенным фото в бикини Instagram Алины Буяльской

Жена футболиста "Динамо" поразила откровенным фото в бикини Instagram Алины Буяльской

Жена футболиста "Динамо" поразила откровенным фото в бикини Instagram Алины Буяльской

У Алин Буяльской два образования: политолога и визажиста. На сегодняшний день Алина активно ведет себя в соцсетях, раздавая советы по материнству, правильному питанию и идеальной фигуре.

Несколько месяцев назад Алина снялась в откровенной фотосессии. Красотка произвела настоящий фурор среди подписчиков. Фото, на котором девушка обнажила свою грудь, в комментария назвали "очень горячим".