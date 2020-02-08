Жена экс-капитана "Динамо" может оказаться в тюрьме из-за гимна Украины

Известный юрист Юрий Юрченко заявил, что жене бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирине может грозить до трех лет тюрьмы за исполнение гимна Украины в нижнем белье.

"Надругательство – это оскорбительное отношения, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. В соответствии со Статьей 338 Криминального кодекса Украины, надругательство над государственными символами Украины наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов, арестом на срок до шести месяцев или трех лет", – рассказал Юрченко в интервью агентству Чемпион.

Ирина Морозюк SportArena

Он также отметил, что человек может быть притянут к ответственности за нарушение этой статьи закона только в том случае, если надругательство над государственными символами было публичным.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в одних плавках и футболке, что вызвало бурную реакцию в сети.

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