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8 февраля • обновлено в 16:36
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Жена экс-капитана "Динамо" может оказаться в тюрьме из-за гимна Украины

6.5т
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Известный юрист Юрий Юрченко заявил, что жене бывшего капитана киевского "Динамо" Николая Морозюка Ирине может грозить до трех лет тюрьмы за исполнение гимна Украины в нижнем белье.

"Надругательство – это оскорбительное отношения, грубое издевательство или демонстрация пренебрежения. В соответствии со Статьей 338 Криминального кодекса Украины, надругательство над государственными символами Украины наказывается штрафом до 50 необлагаемых минимумов, арестом на срок до шести месяцев или трех лет", – рассказал Юрченко в интервью агентству Чемпион.

Ирина Морозюк

Ирина Морозюк

SportArena

Он также отметил, что человек может быть притянут к ответственности за нарушение этой статьи закона только в том случае, если надругательство над государственными символами было публичным.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Морозюк исполнила гимн Украины в одних плавках и футболке, что вызвало бурную реакцию в сети.

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Персона
Ирина Морозюк
Теги
гимн Украины скандалы
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Ира Ширинка это тyпая самка. И сидеть в клетке этой сукe!
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Токовий Костянтин
Токовий Костянтин
Дуже важлива стаття !!! Є чим зайнятись слідчим,прокурорам,суддям !!! Більше ж нема чим,окрім,як розказувати про молодицю в трусах. Чи це спеціально,щоб відвернути від проблем насущних?!!!!!
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