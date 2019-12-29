Жена Беседина соблазнила Instagram, снявшись в купальнике

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин вместе с семьей свой отпуск проводит в Доминиканской республике.

Накануне жена футболиста, солистка цыганского ансамбля Радмила Карафетова, произвела настоящий фурор в Instagram, выложив соблазнительные фото в купальнике.

Подписчики девушки не смогли пройти мимо ее аппетитной фигуры, оставив под снимками десятки восторженных комментариев и признаний в любви.

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова Instagram.com/karafetova

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Артем Беседин был отстранен от футбола на 30 дней после того, как его допинг-проба дала положительный результат.

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