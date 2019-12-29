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29 декабря • обновлено в 18:02
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Жена Беседина соблазнила Instagram, снявшись в купальнике

1.1т
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Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин вместе с семьей свой отпуск проводит в Доминиканской республике.

Накануне жена футболиста, солистка цыганского ансамбля Радмила Карафетова, произвела настоящий фурор в Instagram, выложив соблазнительные фото в купальнике.

Подписчики девушки не смогли пройти мимо ее аппетитной фигуры, оставив под снимками десятки восторженных комментариев и признаний в любви.

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

Радмила Карафетова

Радмила Карафетова

Instagram.com/karafetova

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Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Артем Беседин был отстранен от футбола на 30 дней после того, как его допинг-проба дала положительный результат.

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Автор
Максим Богданов
Персона
Артем Беседин
Место
Доминиканская Республика
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