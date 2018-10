Завел в ванную: стали известны подробности изнасилования Роналду

Полиция Лас-Вегаса официально возобновила расследование по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, в котором обвиняется нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Женщина сообщила, что инцидент произошел в ванной комнате одного из отелей Лас-Вегаса, после чего она зафиксировала повреждения в больнице и обратилась в полицию.

"13 июня 2009 года полицейский департамент Лас-Вегаса получил сообщение о сексуальном насилии. При составлении протокола пострадавшая не предоставила детективам информацию о месте преступления инцидента или описание подозреваемого. Было проведено медицинское обследование. По состоянию на сентябрь 2018 года дело вновь запущено в производство", — цитирует Daily Mail сообщение пресс-службы полицейского департамента Лас-Вегаса.

Police reopen investigation into claim that Cristiano Ronaldo raped model in Las Vegas hotel room https://t.co/W2Khgs64K3 pic.twitter.com/xm5RAi9lVv