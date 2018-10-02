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Завел в ванную: стали известны подробности изнасилования Роналду

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Полиция Лас-Вегаса официально возобновила расследование по делу об изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, в котором обвиняется нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду. Женщина сообщила, что инцидент произошел в ванной комнате одного из отелей Лас-Вегаса, после чего она зафиксировала повреждения в больнице и обратилась в полицию.

"13 июня 2009 года полицейский департамент Лас-Вегаса получил сообщение о сексуальном насилии. При составлении протокола пострадавшая не предоставила детективам информацию о месте преступления инцидента или описание подозреваемого. Было проведено медицинское обследование. По состоянию на сентябрь 2018 года дело вновь запущено в производство", — цитирует Daily Mail сообщение пресс-службы полицейского департамента Лас-Вегаса.

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В материалах дела указано, что футболист пригласил модель и еще одного друга в номер, чтобы "насладиться видами Лас-Вегаса". Затем последовало приглашение развлечься в джакузи. Майорга уверяет, что отказалась опускаться в воду, поскольку не хотела испортить свое платье. В ответ Роналду предложил ей спортивные шорты и футболку и отправил переодеваться в ванную.

Вскоре к ней зашел португалец и разделся, намекнув на интимную близость. В судебном протоколе говорится, что Майорга отказалась и заявила, что хочет покинуть отель. Однако футболист не дал ей этого сделать и силой закинул на кровать. Когда получить согласие на добровольный секс не удалось, футболист изнасиловал ее анально. При этом Майорга кричала "Нет, нет, нет!"

В материалах дела указано, что португалец признал интимную связь с Майоргой, но подчеркнул, что все происходило по взаимному согласию.

Как сообщал OBOZREVATELКриштиану был вынужден нанять частного детектива, чтобы получить компрометирующую информацию, которая позволит разоблачить 34-летнюю Кэтрину Майоргу

Персона
Криштиану Роналду
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
Обоз! Врунишки! Обещали "детали"! Где детали? Даешь детали!
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http://snip.li/DpszH
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