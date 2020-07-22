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Ястремская рассказала, как фанаты присылают ей голые фото

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Раздевалка
1,4 т.
Ястремская рассказала, как фанаты присылают ей голые фото

Ястремская рассказала, как фанаты присылают ей голые фото. Instagram Даяны Ястремской

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что ей часто отправляют голые фотографии в личных сообщениях в Instagram.

"Да, высылают очень неприличные фотографии, очень неприличные сообщения. Ладно, если бы там были какие-то отношения… Ну как можно незнакомому человеку присылать какие-то неприличные фото? Когда я вижу их, то быстро отворачиваюсь и пытаюсь вслепую нажать на кнопку "заблокировать"", – рассказала Ястремская в интервью на YouTube-канале "Отдушивдушу".

Даяна является второй ракеткой Украины и занимает 25-е место в рейтинге WTA. Недавно она попробовала себя в новом амплуа, записав песню под названием "Тысячи меня".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ястремская снялась топлес, но была вынуждена удалить фотографии из-за критики в комментариях. Позже она оправдалась за снимки, которые назвали расистскими.

Даяна Ястремская
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