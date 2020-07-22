Ястремская рассказала, как фанаты присылают ей голые фото

Украинская теннисистка Даяна Ястремская заявила, что ей часто отправляют голые фотографии в личных сообщениях в Instagram.

"Да, высылают очень неприличные фотографии, очень неприличные сообщения. Ладно, если бы там были какие-то отношения… Ну как можно незнакомому человеку присылать какие-то неприличные фото? Когда я вижу их, то быстро отворачиваюсь и пытаюсь вслепую нажать на кнопку "заблокировать"", – рассказала Ястремская в интервью на YouTube-канале "Отдушивдушу".

Даяна является второй ракеткой Украины и занимает 25-е место в рейтинге WTA. Недавно она попробовала себя в новом амплуа, записав песню под названием "Тысячи меня".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ястремская снялась топлес, но была вынуждена удалить фотографии из-за критики в комментариях. Позже она оправдалась за снимки, которые назвали расистскими.