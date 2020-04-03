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4 апреля • обновлено в 03:04
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Яслен Селементе восхитила идеальным телом в крошечном купальнике

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Instagram американской фитнес-модели Яслен Селементе переполнен горячими снимками в крошечных купальниках.

22-летняя девушка родилась в Майами в семье кубинцев. Трудно поверить, но в школьные годы одноклассники издевались над ней из-за сильного искривления позвоночника. Селементе почти ни с кем не общалась и чувствовала себя скованно, поскольку стеснялась из-за корсета, который ей приходилось носить каждый день.

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Несмотря на постоянные неудобства, ей удалось вылечить сколиоз и воплотить свою мечту – зарабатывать деньги благодаря занятиям спортом. Привлекательная внешность Селементе и ее красивое и накачанное тело помогли ей начать карьеру модели и стать популярной личностью в Instagram. Это позволяет девушке зарабатывать около 70 тысяч долларов в год только за счет рекламы у себя в профиле.

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Яслен Селементе

Яслен Селементе

@yaslenxoxo

Как сообщал OBOZREVATEL, популярная американская фитнес-модель Дейзи Джей вышла на пляж в необычном "голом" купальнике.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Место
США Майами
Теги
Фитнес модель
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