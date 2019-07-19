"Все, Путин..." Хоккеист сборной России разбил главный пропагандистский миф Кремля о спорте

Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин в жесткой форме разгромил кремлевский миф о том, что спорт должен быть вне политики.

27-летний игрок клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" выразил уверенность в том, что спортсмены обязаны иметь гражданскую позицию.

"Спорт вне политике? Когда говорят, что спортсмены не могут высказываться о политике, это, считаю, неправильно. Спортсмены так же должны смотреть на ситуацию в стране и иметь какую-то позицию. Я буду высказывать то, что считаю нужным. Мы, конечно, меньше знаем, чем политики… Но политики… А че они тогда в хоккей играют? Политика вне спорта тогда? Или как? Все, Владимир Владимирович, продавайте коньки", – сказал Панарин в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артемий Панарин разгромил президента России Владимира Путина за то, что тот уже 19 лет находится у власти. Хоккеист выразил негодование в связи с беззаконием в стране.

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