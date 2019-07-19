Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Раздевалка

"Все, Путин..." Хоккеист сборной России разбил главный пропагандистский миф Кремля о спорте

2.9т Читать материал на украинском

Нападающий сборной России по хоккею Артемий Панарин в жесткой форме разгромил кремлевский миф о том, что спорт должен быть вне политики.

27-летний игрок клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" выразил уверенность в том, что спортсмены обязаны иметь гражданскую позицию.

Новости
"Задница мира": канадский хоккеист рассказал об ужасе в России

"Спорт вне политике? Когда говорят, что спортсмены не могут высказываться о политике, это, считаю, неправильно. Спортсмены так же должны смотреть на ситуацию в стране и иметь какую-то позицию. Я буду высказывать то, что считаю нужным. Мы, конечно, меньше знаем, чем политики… Но политики… А че они тогда в хоккей играют? Политика вне спорта тогда? Или как? Все, Владимир Владимирович, продавайте коньки", – сказал Панарин в интервью YouTube-каналу "Всему Головин".

Как сообщал OBOZREVATEL, Артемий Панарин разгромил президента России Владимира Путина за то, что тот уже 19 лет находится у власти. Хоккеист выразил негодование в связи с беззаконием в стране.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персоны
Артемий Панарин Владимир Путин
Тег
сборная России по хоккею
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
4
Смешно
6
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Кто-то говорит, что в России нет свободы слова?)) Эхо Москвы, Дождь, НГ и т.д. с утра до вечера поливают власть грязью. Митинги и демонстрации , как в США или Франции водометами и резиновыми пулями не разгоняют)) И этот, "купленный Кремлём" Панарин туда же)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel