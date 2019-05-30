Вице-чемионка мира из Украины сделала грудь и показала себя полностью голой

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова порадовала своих подписчиков в Instagram откровенным снимком.

28-летняя украинка не так давно сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.

"Тебе не идет этот костюм. Тебе надо либо платье, либо ничего... Я предпочитаю ничего", - подписала девушка кадр, в котором стоит абсолютно раздетая на фоне окна.

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Анна Скворцова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Шайен Ив стала настоящей звездой Instagram после того, как стала публиковать свои полуобнаженные фотографии с идеальной грудью.

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