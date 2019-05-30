ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Вице-чемионка мира из Украины сделала грудь и показала себя полностью голой

1.1тЧитать материал на украинском

Серебряная призерка чемпионатов Европы и мира, победительница международных турниров по фитнесу и бодибилдингу Анна Скворцова порадовала своих подписчиков в Instagram откровенным снимком.

28-летняя украинка не так давно сделала операцию по увеличению груди и не смогла упустить возможность похвастаться результатами.

"Тебе не идет этот костюм. Тебе надо либо платье, либо ничего... Я предпочитаю ничего", - подписала девушка кадр, в котором стоит абсолютно раздетая на фоне окна.

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Анна Скворцова

Анна Скворцова

Instagram

Новости
Болельщицы массово разделись на трибуне во время футбола в Чехии: фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, американская фитнес-модель Шайен Ив стала настоящей звездой Instagram после того, как стала публиковать свои полуобнаженные фотографии с идеальной грудью.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Диеты и фитнес" на OBOZREVATEL.

Темы
Диеты и фитнескультуризм и бодибилдинг
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-