Серебряная призерка чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье и вице-чемпионка мира в вольных упражнениях Верона ван де Лер рассказала о своей карьере в порноиндустрии.

"Мне предложили такую сумму, от которой я не могла отказаться. Деньги обеспечили бы мне будущее, о котором я мечтала. Я хотела открыть собственный магазин или фотостудию", — заявила бывшая спортсменка в интервью The Sun.

Ван де Лер восемь лет снималась в фильмах для взрослых. За это время у голландки появился свой сайт с видео- и фотосъемками. По ее словам, это работа, о которой только можно мечтать. "Это потрясающая возможность. Я установила собственные правила и снималась либо в одиночку, либо с моим парнем", — отметила де Лер.

Голландка признается, что не видит большой разницы между гимнастикой и съемками в порно, и появляется в кадре в спортивном купальнике.

"Между гимнастикой и порно нет большой разницы. Гимнастки в большой степени занимаются эксгибиционизмом. На девушек с широко раздвинутыми ногами любят смотреть. Если бы те, кто критикует меня, знали, как обстоят дела в мире гимнастики на самом деле, то не были бы так категоричны", — уверяет Ван де Лер.

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Верона ван де Лер Instagram Вероны ван де Лер

Напомним, что ранее были опубликованы откровенные фотографии Вероны и кадры из ее порнофильмов.

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