"Вася зарыбил, а Саня ловит!" Новый досуг Усика и Ломаченко всполошил сеть

Знаменитый украинский боксер Александр Усик вышел на рыбалку под Киевом, о чем свидетельствуют фотографии, появившиеся в Instagram.

Экс-чемпион мира в крузервейте вооружился спиннингом. Об улове Усика ничего не известно. Интересно, что в то же самое время друг и кум Усика – чемпион мира в легком весе Василий Ломаченко – принял участие в зарыблении Днепра. Вместе с коллегами и единомышленниками он запустил в Днепр 200 тысяч молодых рыб.

"Рыбы становится все меньше благодаря браконьерам и людям, которые ловят ее нечестным способом и уничтожают. Хотел показать всем остальным людям, что мы любим и уважаем нашу природу", – сказал Ломаченко.

Пользователи Instagram не упустили случая пошутить над фотографией Усика – новоиспеченного любителя рыбалки.

"Пока Вася зарыбливает, Саня на другом конце отлавливает", "Видно, что Усик новичок и это не его спиннинг", "Саня потихоньку вливается в ряды рыболовов", "Интересно, кто клюнет – Джошуа или Уайлдер?", – шутят поклонники украинского бокса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик озадачил фанатов в Instagram фото со звездой "Квартала 95".

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