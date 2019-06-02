В сети нашли откровенные фото модели, выбежавшей раздетой на финале Лиги чемпионов

Девушкой, которая раздетой выбежала во время финального матча Лиги чемпионов, оказалась американская модель Кинси Волански, снимавшаяся для Maxim и Sports Illustrated.

Она сумела прорваться через кордон полиции с трибуны за воротами и добежать до центра поля, где ее наконец поймали стюарды и увели в подтрибунное помещение.

В сети неравнодушные болельщики моментально нашли ее Instagram, в котором оказалось множество пикантных снимков.

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Кинси Волански Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, финал Лиги чемпионов сезона 2018/2019 между английскими "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" прошел в Мадриде и завершился со счетом 2:0 в пользу "красной" команды.

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