В России боксер-бизнесмен убил покупателя за долг в 5 долларов

В Челябинске владелец торговой точки, который когда-то занимался боксом, убил покупателя из-за долга.

По информации 31-го телеканала, месяц назад жена погибшего взяла продукты почти на 2000 рублей (28 долларов), но расплатится было нечем. Деньги семья возвращала частями. Остались должны 400 рублей (чуть больше 5 долларов).

Момент, как мужчина вылетел из магазина, зафиксировала камера наблюдения. На место инцидента вызвали медиков. Но они ничем помочь уже не смогли. С журналистами второй участник драки говорить отказался, но как все было сообщила его жена Екатерина. По ее словам, между ее мужем и погибшим действительно был конфликт. А супруг, видимо, не рассчитал силу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Подозреваемый сейчас под подпиской о невыезде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве боксер одним ударом убил сотрудника президентской охраны. Прибывшие на место инцидента медики пытались помочь 26-летнему мужчине, но не смогли его спасти