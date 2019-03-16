"В ногу встроен чип": главный соперник Хабиба отметился сумасшедшей выходкой

Жена известного бойца UFC Тони Фергюсона подала в суд на мужа. По словам девушки, соперник россиянина Хабиба Нурмагомедова крушил все в доме и вел себя неадекватно.

В последнее время боец начал устраивать странные выходки. Неделей ранее Фергюсон без причины забрал своего двухлетнего ребенка у родителей, привез домой и сменил в жилище все замки. Несмотря на просьбы супруги, соперник Хабиба отказался обращаться к психиатру. Кроме того, по словам жены Фергюсона, боец крушит дом и кропит все святой водой, сообщает gazeta.ru.

Тони Фергюсон instagram.com/tonyfergusonxt

Странное поведение спортсмена заметила также соседка.

"Он не спал три дня, круша все в доме. Разломал камин, ища посторонних людей в стенах помещения дома, и утверждал, что в его ногу встроен чип", - рассказала о странностях в поведении Фергюсона соседка.

Как сообщал OBOZREVATEL, временный чемпион мира в смешанных единоборствах UFC Тони Фергюсон "опустил" непобедимого Хабиба Нурмагомедова. Американец поглумился над лучшим бойцом России, потроллив его за лишний вес.

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