МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Раздевалка

Усик выложил фото с женой из купальни

Читать материал на украинском

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик продолжает наслаждаться отдыхом в Индонезии.

У себя на странице в Instagram прославленный украинский боксер выложил романтический совместный снимок со своей супругой Екатериной. Пара, обнимаясь, позирует из каменной купели в одном из отелей.

"Бали это сказочное место. Здесь влюбляется каждый, кто его посещает", - подписал кадр спортсмен.

Усик выложил фото с женой из купальни

Новости
Усик официально признан боксером года: его нокаут назван лучшим в мире

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проводит отдых в Азии. После видео, в котором он в форме "Динамо" вместе с супругой разгуливает по торговому центру Сингапура, прославленный украинский боксер сфотографировался на фоне Marina Bay Sands — гостиницы и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе города-государства.

Кроме того, Александр Усик в свой 32-й день рождения кардинально сменил имидж.

Позже Саша попал в экстремальную ситуацию на Бали и выложил видео с места событий.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги