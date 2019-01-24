Усик выложил фото с женой из купальни

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик продолжает наслаждаться отдыхом в Индонезии.

У себя на странице в Instagram прославленный украинский боксер выложил романтический совместный снимок со своей супругой Екатериной. Пара, обнимаясь, позирует из каменной купели в одном из отелей.

"Бали это сказочное место. Здесь влюбляется каждый, кто его посещает", - подписал кадр спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Усик проводит отдых в Азии. После видео, в котором он в форме "Динамо" вместе с супругой разгуливает по торговому центру Сингапура, прославленный украинский боксер сфотографировался на фоне Marina Bay Sands — гостиницы и казино на берегу Marina Bay в Центральном регионе города-государства.

Кроме того, Александр Усик в свой 32-й день рождения кардинально сменил имидж.

Позже Саша попал в экстремальную ситуацию на Бали и выложил видео с места событий.

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