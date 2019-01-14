Усик надел форму любимого клуба и выложил совместное видео с женой

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прогулялся по одному из заграничных торговых центров в форме киевского "Динамо".

На видео, которое украинский боксер выложил у себя в Instagram Stories видно, как он идет по огромному холлу ТРЦ вместе со своей супругой Екатериной.

На прогулку Усик надел именную футболку "бело-синих" с 17-м номером на спине, под которым играет бразильский новичок "динамовцев" Сидклей, а в прошлом сезоне играл Руслан Ротань. "Стильный" образ Саши завершили гламурные розовые гетры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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