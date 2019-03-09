Усик "купился" на сумасшедший поступок фаната

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик попал в курьезную ситуацию во время встречи с болельщиками. Один из фанатов дал ему на подпись свой паспорт.

Украинский боксер поначалу удивился сумасшедшему поступку поклонника, однако тот заверил Усика, что паспорт уже просрочен. Этот аргумент подействовал на нашего чемпиона, который, перевернув несколько страниц, таки поставил свой автограф в официальном документе. Курьезный инцидент засняли фанаты боксера.

Напомним, что Усик оригинально поздравил украинских девушек с Международным женским днем, опубликовав стихотворение на своей странице в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик не будет драться с россиянином Александром Поветкиным в Чикаго 18 мая. Оба боксера намерены провести еще по одному подготовительному бою.

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